Ali Koç'tan Saran'a destek: Yıldırım'a gönderme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, adliye ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Saran, serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya gitmişti.

Saran'a taraftarlar tezahüratlarla destek vermişti.

Saran'a bir destek de Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'tan geldi.

YILDIRIM'A GÖNDERME, SARAN'A DESTEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara yönelik şunları söyledi:

"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız"

AZİZ YILDIRIM'A NEDEN GÖNDERME YAPTI?

Koç, kendisinin görev yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin başarısız sonuçlar almasının ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmiş, Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek, Koç'un iddialarını yalanlamıştı.



