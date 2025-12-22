TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Yapay zekada rekabetin anahtarı: Veri gücü

OpenAI başta olmak üzere yapay zeka alanındaki rakiplerinden daha büyük ölçekte veriye erişim sağlayan Google, veri kaynaklarının genişliğiyle yapay zeka çalışmalarında avantaj sağlıyor.

Haber Giriş : 22 Aralık 2025 12:03, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 12:04
Teknoloji şirketlerinin veri gücü, yapay zekadaki başarılarını doğrudan etkiliyor. Veri çeşitliliği yapay zeka modellerinin karmaşık işlemlerde daha iyi sonuçlar vermesini sağlıyor.

En fazla kullanıcıya OpenAI'ın ChatGPT modeli sahip olsa da ABD'li teknoloji devi Google da yapay zeka modeli Gemini ile bu alanda öne çıkıyor.

ABD merkezli dijital pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın araştırmasına göre, Google Gemini, indirme sayısındaki artış, aylık aktif kullanıcı büyümesi ve uygulamada geçirilen süre bakımından son aylarda ChatGPT'yi geride bırakmaya başladı.

Arama motoruyla internet tarihinde önemli bir konuma sahip olan Google, yıllar içerisinde farklı teknolojilere yatırım yaparak servislerini çeşitlendirdi. YouTube'dan Android işletim sistemine kadar birçok platformu bünyesinde barındıran şirket, arama motoru botlarıyla dünyadaki siteleri listeleyerek önemli bir veriyi de elinde tutuyor.

Verideki üstünlüğü Google'a yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde ciddi avantaj sağlasa da teknolojide tekelleşme tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

"İnanılmaz derecede ayrıcalıklı bir erişime sahipler"

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Cloudflare'in Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Prince, ABD merkezli teknoloji ve kültür dergisi Wired'ın yayınında, internetin tarihine bakıldığında özellikle son 27 yıldır Google'ın en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

Daha fazla internet sitesinin Google'ın çıkarına olduğunu, bu durumun aramayı daha değerli hale getirdiğini anlatan Prince, "Bu nedenle Google, internet sitesine giden trafiği paraya çevirebilmek için gerekli tüm araçları geliştirdi. Son 27 yıldır internetin oluşumunu finanse ettiler" dedi.

Prince, Google'ın bugün ise yapay zeka çalışmalarıyla da öne çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Google arama robotunu yapay zeka robotuyla birleştirdi ve en büyük zorluğu oluşturdu. Birinden çıkmayı tercih edemiyorsunuz, birinden çıkmak ikisinden birden çıkmak anlamına geliyor ki bu da gerçek bir zorluk. Beni şaşırtan bir şey var, Google bugün internette OpenAI'dan 3,2 kat, Microsoft'tan 4,6 kat, Anthropic ve Meta'nın gördüğünden ise 4,8 kat daha fazla sayfa görüyor. İnanılmaz derecede ayrıcalıklı bir erişime sahipler."

"Google, internette ilerlemeyi engelleyen şirket"

Google'ın diğer platformlara kıyasla daha fazla veriye erişmesine ilişkin Prince, "Gemini'ın son zamanlarda OpenAI'dan neden bu kadar daha iyi hale geldiğini sorduğumuzda, bence cevap daha fazla veriye sahip olmalarıdır. Bu durum çiplerle, araştırmayla veya teknolojiyle ilgili değil" diye konuştu.

Prince, Google'ın internette ilerlemeyi engelleyen şirket olduğunu belirterek, "Google, herkesle aynı kurallara uymaları ve tarayıcılarını arama ve yapay zeka arasında bölmeleri gerektiği konusunda onları zorlamadığımız veya ikna etmediğimiz sürece, tüm içeriği tamamen güvence altına almanın zor olacağını düşünüyorum" dedi.

1 Temmuz'da İçerik Bağımsızlık Günü'nü ilan ettiklerini anlatan Prince, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yapay zekanın verilerini almalarını istemeyen kullanıcılara ücretsiz araçlar sunduk. Bu araçlar devreye alındıktan sonra inanılmaz bir sonuç ortaya çıktı. 400 milyardan fazla yapay zeka talebinin içerik verilerini alması engellendi."

