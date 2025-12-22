Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor iddiası

2020'de Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın tek çatı altında birleşmesiyle faaliyetlerine başlayan Türkiye Sigorta, geçen 5 yıllık süreçte hem müşteri sayısını hem de karlılığını istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde hayata geçirilen bu birleşmenin ardından ekonomi yönetimi, benzer bir modeli Türkiye'de faaliyet gösteren kamu katılım bankaları için de gündemine aldı.

"Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankaları için birleşme planı gündemde"

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre, halen faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında faaliyete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası'nın bu birleşme planına dahil edilmesi öngörülüyor.

"Kamu katılım bankaları tek çatıya geliyor: faizsiz bankacılıkta ölçek büyütme hedefi"

Planlanan modelde, üç kamu katılım bankasının Türkiye Sigorta'da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanarak, belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Kamuoyunda "faizsiz bankalar" olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10'una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmeyi ve bu yolla ölçeği daha da büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor.