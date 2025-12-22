TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Ana sayfaHaberler Dünya

Moskova'da bombalı saldırı! Rus general hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca düzenlenen bombalı saldırıda, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli üst düzey bir tümgeneral yaşamını yitirdi.

22 Aralık 2025 10:45
Moskova'da bombalı saldırı! Rus general hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanındaki kilit isimlerinden biri olarak gösterilen 56 yaşındaki Tümgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Olayın ardından el yapımı patlayıcı şüphesiyle soruşturma başlatılırken, yetkililer patlamanın hedefli bir suikast girişimi olup olmadığını araştırıyor.

Araç hareket ettikten sonra patladı

İlk bilgilere göre patlama, Moskova'nın güneyinde yer alan Yasenevaya Caddesi'ndeki bir apartmanın avlusunda meydana geldi. Kia Sorento marka araç, hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra patladı.

El yapımı patlayıcı ihtimali

Soruşturma ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, patlamaya aracın kaputunun altına yerleştirilen el yapımı bir patlayıcının neden olduğu düşünülüyor. Yetkililer, olayın organize ve hedefli bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Savcılık soruşturmayı devraldı

Moskova Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın devralındığını açıkladı.

Başsavcılığın TASS'a yaptığı açıklamada, Yasenevaya Caddesi'nde meydana gelen ve generalin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin ceza soruşturmasının seyrinin yakından takip edildiği belirtildi.

Ayrıca Moskova Başsavcısı Maxim Zhuk'un talimatıyla, olay yerindeki kolluk çalışmalarının Güney İdari Bölgesi Başsavcısı Dmitry Tkachev tarafından koordine edildiği aktarıldı.

Sarvarov'un askeri kariyeri

Resmi olmayan bilgilere göre Tümgeneral Fanil Sarvarov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda operasyonel eğitimden sorumlu üst düzey isimler arasında yer alıyor. Sarvarov'un daha önce Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna'daki askeri operasyonlarda görev aldığı biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, suikast iddialarına ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

