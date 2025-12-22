Moskova'da bombalı saldırı! Rus general hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanındaki kilit isimlerinden biri olarak gösterilen 56 yaşındaki Tümgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Olayın ardından el yapımı patlayıcı şüphesiyle soruşturma başlatılırken, yetkililer patlamanın hedefli bir suikast girişimi olup olmadığını araştırıyor.

Araç hareket ettikten sonra patladı

İlk bilgilere göre patlama, Moskova'nın güneyinde yer alan Yasenevaya Caddesi'ndeki bir apartmanın avlusunda meydana geldi. Kia Sorento marka araç, hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra patladı.

El yapımı patlayıcı ihtimali

Soruşturma ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, patlamaya aracın kaputunun altına yerleştirilen el yapımı bir patlayıcının neden olduğu düşünülüyor. Yetkililer, olayın organize ve hedefli bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Savcılık soruşturmayı devraldı

Moskova Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın devralındığını açıkladı.

Başsavcılığın TASS'a yaptığı açıklamada, Yasenevaya Caddesi'nde meydana gelen ve generalin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin ceza soruşturmasının seyrinin yakından takip edildiği belirtildi.

Ayrıca Moskova Başsavcısı Maxim Zhuk'un talimatıyla, olay yerindeki kolluk çalışmalarının Güney İdari Bölgesi Başsavcısı Dmitry Tkachev tarafından koordine edildiği aktarıldı.

Sarvarov'un askeri kariyeri

Resmi olmayan bilgilere göre Tümgeneral Fanil Sarvarov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda operasyonel eğitimden sorumlu üst düzey isimler arasında yer alıyor. Sarvarov'un daha önce Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna'daki askeri operasyonlarda görev aldığı biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, suikast iddialarına ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.