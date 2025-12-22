12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!

Okullarda yaşanan korkunç olaylara bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Anamur ilçesinde, Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı herkesi endişelendirdi.

MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU

12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.K., okul bahçesinde 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden okul müdürünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Korkunç olayın nasıl ve hangi sebep ile gerçekleştiği henüz bilinmezken, müdürü yaralayan öğrenci ve babası Y.K. da gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öte yandan saldırının yaşandığı okulda eğitime de bir gün ara verildi.