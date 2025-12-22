TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de fiilen görev yürütmediği halde 17'si daire başkanı, 23'ü birim müdürü olmak üzere 40 yöneticiye maaş verdiğini ortaya koydu. Bu isimlere kendi maaşlarının yanı sıra kağıt üstünde görünen yöneticilik görevinden de maaş bağlandığı belirlendi.

Sayıştay'ın yayımladığı 2024 yılı denetim raporu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamaoğlu yönetiminde İBB'nin bankamatik yöneticiler ile doldurulduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, İBB'de belediye meclisi kararıyla 30 daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı 122 birim müdürlüğü kurulmuş olmasına rağmen, belediyede bu sayıların çok üzerinde yönetici görevlendirildiği tespit edildi.

Raporda, meclis kararıyla 30 daire başkanlığına yetki verilirken yapılan incelemede belediyede 38'i asaleten, 9'u vekaleten olmak üzere toplam 47 daire başkanının görev yaptığı belirtildi. Bu durum, meclis kararıyla kurulan daire başkanlığı sayısının 17 kişi kadar üzerinde daire başkanı bulunduğunu ortaya koydu.

BANKAMATİK YÖNETİCİLER

Raporda, 17 daire başkanının kadro unvanı daire başkanı olmasına rağmen fiilen herhangi bir daire başkanlığı görevini yürütmediği belirtildi. Benzer şekilde, 23 birim müdürünün kadro unvanı şube müdürü olmasına karşın fiilen şube müdürlüğü yapmadığı tespit edildi.

Buna rağmen söz konusu personelin, kazanılmış hak gerekçesiyle daire başkanı veya şube müdürü maaşı almaya devam ettiği ifade edildi. Sayıştay raporunda, söz konusu görevlendirmelerin geçici ayrılmalardan kaynaklanmadığı, sürekli vekalet niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

Vekaleten görevlendirilen personele, mevzuatta öngörülen şartları taşımaları halinde yönetici vekalet aylığı ödendiği kaydedildi. Denetçilere göre bu uygulama, aynı kadro için birden fazla kişiye yönetici maaşı ödenmesi sonucunu doğurdu.

Raporda, Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği'ne atıf yapılarak, fiilen icra edilmeyen hizmetler için idari birim oluşturulamayacağı ve bu birimlere ait kadro unvanlarının kullanılamayacağı hatırlatıldı. Belediyede ise kurulu birim sayısından fazla yönetici görevlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YOK

Sayıştay raporunda, denetim tespitlerine rağmen belediye yönetiminin, meclis kararıyla kurulan birim sayısına rağmen neden daha fazla sayıda daire başkanı ve birim müdürü görevlendirildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı da kayda geçti.

İşte Sayıştay Raporunda yer alan tespitler

