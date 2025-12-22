Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Türkiye'ye dönmedi

TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Türkiye'ye dönmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, "Ülkeme döneceğim" demişti. Ancak Şahin'in Miss Turkey yarışmasında jüri olduğu ve Türkiye'ye dönmediği ortaya çıktı.

Haber Giriş : 22 Aralık 2025 12:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 13:04
Yazdır
Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Türkiye'ye dönmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz ay birçok ünlü isme yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yeni dalga kapsamında gözaltılar yapıldı.

BAZI ÜNLÜ İSİMLERE YENİ GÖZALTILAR

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi ünlü isimler gözaltına alındı.

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN'E UYUŞTURUCUDAN YAKALAMA KARARI

Yurt dışında firari olarak bulunan Şevval Şahin için başsavcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.

Şahin gibi yurt dışında olan Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

"DÖNECEĞİM" DEDİ DÖNMEDİ

Yakalama kararının ardından açıklama yapan Şevval Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum." demişti.

MISS TURKEY FİNALİ ORTAYA ÇIKARDI

Şevval Şahin, cumartesi akşamı gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında jüri üyesiydi.

Yayınlanan listede de adı bulunan Şahin, final gecesinde ise jüri koltuğuna oturmadı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber