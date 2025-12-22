Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Türkiye'ye dönmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz ay birçok ünlü isme yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yeni dalga kapsamında gözaltılar yapıldı.

BAZI ÜNLÜ İSİMLERE YENİ GÖZALTILAR

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi ünlü isimler gözaltına alındı.

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN'E UYUŞTURUCUDAN YAKALAMA KARARI

Yurt dışında firari olarak bulunan Şevval Şahin için başsavcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.

Şahin gibi yurt dışında olan Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

"DÖNECEĞİM" DEDİ DÖNMEDİ

Yakalama kararının ardından açıklama yapan Şevval Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum." demişti.

MISS TURKEY FİNALİ ORTAYA ÇIKARDI

Şevval Şahin, cumartesi akşamı gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında jüri üyesiydi.

Yayınlanan listede de adı bulunan Şahin, final gecesinde ise jüri koltuğuna oturmadı.



