Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gidiyor

TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a bir çalışma ziyaretinde bulunacak ve Cumhurbaşkanı Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 12:30, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 12:33
Yazdır
Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bugün Şam'a bir ziyarette bulunacak.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte, 22 Aralık 2025 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam'a bir çalışma ziyaretinde bulunacak ve Cumhurbaşkanı Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecektir.

Görüşmelerde, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ın birinci yıl dönümünü müteakip dönemde yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülmektedir.

Ziyarette ayrıca, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması beklenmektedir.

Türkiye ve Suriye'nin ortak çıkarları ile Suriye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği de görüşülecektir.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye Hükümeti'nin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması da planlanmaktadır.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret münasebetiyle Şam'a intikal edecektir.

3+3 formatında karşılıktı ziyaretler

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye- Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalanmış, güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde tarihi iş birliği fırsatları ortaya çıkmıştır.

Türkiye, bir yandan yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken, diğer yandan yeni iş birliği imkanlarının iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye'nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çabayı göstermektedir.

Bu çerçevede Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin akabinde ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etmiştir.

Bunu izleyen süreçte, Suriye'de yeni dönemde ortaya çıkan bu olumlu atmosferin doğal bir sonucu olarak Türkiye ve Suriye arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler hız kaybetmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda, İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli bir heyetle, 15 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti. Bu toplantıyı müteakiben Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenmişti."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber