Kupada yarın oynanacak derbinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla müsabakaların hakemlerini duyurdu. C Grubu ilk hafta müsabakasında Fenerbahçe'nin yarın evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle:
Yarın
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay