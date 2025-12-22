Turistik Doğu Ekspresi, yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni Ankara Garı'ndan uğurladı. Bakan Uraloğlu, 29 Mayıs 2019 tarihinde Doğu Ekspresi'nin Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik büyülü rotasında 'Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını söyledi. Uraloğlu, "O günden bu yana da Türkiye'mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam ediyor. Özellikle gençler, doğa, fotoğraf tutkunları ve farklı bir tatil arayışındaki her yaştan yolcuya, yüksek kalitede, sıra dışı ve unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor. 2019'daki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcumuz bu eşsiz yolculuğu yaşadı, Anadolu'nun ruhunu keşfetti" diye konuştu.

'60 SEFER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Uraloğlu, yeni sezona ilişkin, "Bugün başlayan yeni sezonunda Ankara-Kars yönünde; 27 Şubat 2026 tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026 tarihine kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenleyerek Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. 8 adet konforlu yataklı vagondan ve 1 adet yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu'nun büyüsünü yaşatacağız. Ekspresimiz; Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruşlarla, yolcularına şehirlerin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıma fırsatı verecek. Türkiye'nin doğal ve tarihi mirasını tüm dünyaya tanıtmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

'160 ÖĞRENCİYİ MİSAFİR EDECEĞİZ'

Uraloğlu, ulaştırma alanında hayata geçirilen yenilik ve atılımları gençlere aktarmak amacıyla U-FEST organizasyonlarını düzenlediklerini belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi'ni gençlerimizin deneyimlemesine imkan sağlamak üzere U-FEST kapsamında çekilişler gerçekleştiriyor, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize bu eşsiz yolculuğu ücretsiz olarak hediye ediyoruz. İlk etapta, bugünkü ilk seferde 40, 26 Aralık'taki seferde ise 40 olmak üzere toplam 80 öğrencimizi Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edeceğiz. Şubat ayındaki son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte, sezonda toplam 160 öğrenciyi bu unutulmaz yolculukla buluşturmuş olacağız. Bu değerli kardeşlerimizle, 'U-FEST Gençliği ile Turistik Doğu'da Buluşuyoruz' teması altında düzenleyeceğimiz çalıştaylarda bakanlığımızı, turistik trenlerimizi ve demir yollarımızı anlatacağız, yolculuktaki deneyimlerini not ederek gelecek planlamalarımızda faydalanacağız. Onlar için bu sadece bir seyahat değil, Anadolu'nun derin tarihini, demir yollarının köklü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatı olacak" dedi.

'DİĞER TURİSTİK SEFERLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Uraloğlu, başka parkurlarda yeni turistik tren seferlerini de değerlendirdiklerini ve yeni rotaları hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Bu yıl Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni'ni de sefere koyduk. Ayrıca TCDD Taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda Turistik Tuz ve Karaelmas Ekspresleri gibi özel trenlerle de sefer düzenledik. Hatta, hatırlarsanız Turistik Diyarbakır Ekspresimiz geçen yıl dünyanın en saygın yayın organlarından biri olan Time dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel 100 Rotası' arasında gösterilmişti. Bu yılki sezonunda da 3 gidiş ve 3 dönüş olmak üzere toplam 6 seferi başarıyla tamamlayarak sezonda toplam 476 yolcu seyahat etti. 2026 yılında talep olursa seferlerine yine devam edecek. Kars-Erzurum-Kars arasında 12 gidiş-12 dönüş olmak üzere toplam 24 sefer yapan Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Trenimizle de 2 bin 781 kişi seyahat etti. 2026 yılında da 17 Ocak 2026-15 Şubat 2026 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün işleyecek şekilde 10 gidiş-10 dönüş toplamda 20 sefer planladık. Talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspreslerimiz için de sefer planlamaları yapacağız" dedi.