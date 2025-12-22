Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
MİT, DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti.

Bahse konu şahsın, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve terör örgütü DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Gören'in Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi.

Gören'in Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Buna yönelik yürütülen hassas çalışmalar kapsamında Gören'in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

