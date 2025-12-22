Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti

Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde ivme kazanarak 6 milyon 107 bin liraya ulaştı. Gün içerisinde en yüksek 6 milyon 150 bin lirayı gören altın, toplamda 5,4 milyar liralık dev bir işlem hacmine ulaştı. Cuma gününü 6 milyon 11 bin liradan kapatan piyasada, yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 16:48, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 16:50
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 107 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lira, en yüksek 6 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 107 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 11 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 5 milyar 471 milyon 966 bin 750,55 lira, işlem miktarı ise 899,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 943 milyon 52 bin 184,67 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Muhafız Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.011.000,004.365,00
En Düşük6.100.000,004.330,00
En Yüksek6.150.000,004.443,10
Kapanış6.107.000,004.367,00
Ağırlıklı Ortalama6.122.664,934.426,41
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.471.966.750,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)899,15
Toplam İşlem Adedi48

