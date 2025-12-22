Sakarya'da silahlı saldırıya giderken yakalandılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir grup, husumetlisi olduğu başka bir grup tarafından tehdit edildiklerini ve kendilerine silahlı saldırı düzenleneceğini polise ihbar etti.

İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"DUR" İHTARINA UYMADILAR

Yapılan takip sonucu, diğer gruba saldırı için gittikleri belirlenen, içerisinde Y.Y.T., A.A., R.T.B. ile M.Y. isimli kişilerin bulunduğu otomobile polis tarafından '

dur'

ihtarında bulunuldu.

'Dur'

ihtarına uymayan sürücü, kaçtıktan bir süre sonra aracı bir sokağa park etti.

YAKALANDILAR

Polis, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçta yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 12 fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede

'Birden fazla kişiyle birden fazla kişiyi silahlı tehdit'

ve

'6136 sayılı Kanuna Muhalefet'

suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.