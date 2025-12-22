Konya'daki kaçak silah operasyonunda 100 tabanca ele geçirildi

Kaçak silahlanma ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİ KOLİLER ARANDI

Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı.

100 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara zulalanmış 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.

Polis ekipleri, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.