Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha adresinde bulunamayan şüpheli Yusuf Güney gözaltına alınmıştı. Güney, ifadesi sonrası sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.