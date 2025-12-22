Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesinin ardından saç ve kan örnekleri veren Yusuf Güney serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 16:32, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 16:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha adresinde bulunamayan şüpheli Yusuf Güney gözaltına alınmıştı. Güney, ifadesi sonrası sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.