Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 11.311,06 puandan tamamladı.

22 Aralık 2025 18:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 18:46
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,59 ile spor endeksi oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş pay piyasalarını desteklemesine karşın, yurt içinde BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satış seyrine paralel olarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasım ayında aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda ise yüzde 31,19 artış gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

