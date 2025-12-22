Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Öğretmen haberleri

Kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni hayatını kaybetti

Samsun'da görev yapan sınıf öğretmeni geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 18:34, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 18:57
Kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni hayatını kaybetti

Samsun Atakum İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Muslu (56) tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp krizi sonucu vefat etti. Muslu'nun vefatı, eğitim camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhum öğretmenin cenazesinin, Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen köyünde öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Muslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı mesajı paylaşıldı.

