Benzine zam geldi, tablo değişti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Testo Taylan dahil 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Testo Taylan ismi ile tanınan Taylan Özgüç Danyıldız dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Danyıldız'ın işlemnleri sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 07:38, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 07:46
Sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtildi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ VE DAVRANIŞLAR

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı içeriklerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada Teslo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ile iki kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, İstanbul'daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

Gözaltına alınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

