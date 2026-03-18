%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
32 bin TL maaşla 'Akademi' döneminin detayları netleşti

Fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak, öğretmen olmak için artık yeterli değil. Milli Eğitim Akademisinde eğitim alındıktan sonra adaylar öğretmen olarak atanabilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mart 2026 07:47, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 07:48
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk etapta bu eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen adayı alacak. Yedi ilde yapılacak eğitimler 13 Nisan'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren yeni sistemde maaşlardan konaklamaya, devamsızlıktan eş durumuna kadar bütün detaylar da netleşti.

Eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak.

Eğitim süresince adayların askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak.

DEVAMSIZLIĞA DİKKAT

Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri öderken; yerleştirmede engelli adaylar, milli sporcular, terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamındakilere öncelik verilecek.

Dört defa derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanların kaydı dondurulacak. Evli adaylar için ise kapasite dahilinde aynı şehirde eğitim alma imkanı tanınacak. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise "Akademi Teşekkür Belgesi" verilecek.


