Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!

Yayın hayatına başladığı günden bu yana dikkat çeken haberlere imza atan Ekol TV, ekranlara veda etme kararı aldı. Kanal yönetiminden yapılan resmi açıklamada, son dönemde sermaye yapısında meydana gelen değişimlerin ekonomik dengeyi bozduğu ve yayıncılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığı belirtildi. İki yıllık serüvenin ardından gelen bu karar, medya sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki değişiklikler ve buna bağlı gelişmelerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, hem çalışanlara hem de izleyicilere teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda yayınların devam ettirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Yönetim kurulu adına yapılan bilgilendirmede, gelinen noktada Ekol TV'nin yayın hayatını sonlandırmasının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.

Ekol TV Yönetimi imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakar ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

