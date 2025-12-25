25 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen "ATONET Akıllı Asistan Dünya Birinciliği Lansman Programı"na katılacak.

(Ankara/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.25/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 7. Uluslararası Demokratlar Birliğinin "7. Kızılcahamam Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 5. toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2024 yılına ilişkin iş gücü maliyeti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK'te "Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 72. AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Büyük Jüri Toplantısı'na, Kamil Ocak Spor Salonu ve Gazi Oyunları Açılış Programı'na, "1 Mutfak 81 Kültür Projesi Fidan Dikim Töreni"ne, kurtuluş günü programlarına ve gençlerle söyleşiye katılacak.

(İstanbul/Gaziantep/10.00/13.30/15.15/16.00/18.00)