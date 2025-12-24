İlçe müftüsü misafir olduğu evde hayat kurtardı

Derecik İlçe Müftüsü Yasir Ceyla, akşam ilçe merkezinde bir eve konuk oldu. Sohbet esnasında konuk olduğu ev sahibinin çocuğunun soluk borusuna bir cismin kaçtığını, çocuğun nefes almakta zorlandığını ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan müftüsü Ceylan. 'Heimlich' manevrasıyla çocuğun rahat nefes almasını sağladı. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye götüren müftü Ceylan, tedavi süresi boyunca çocuğun başında bekleyip işlemleri takip etti. Ceylan, hastane işlemlerinin tamamlanmasından sonra çocuğu evine getirdi.

Aile, ilk müdahale ve hastane sürecinde çocuklarına gösterilen ilgi ve alaka ile hızlı müdahalesinden dolayı müftü Ceylan'a teşekkür etti. İlçe Müftüsü Ceylan da, yaptığının herkesin yapması gereken insani bir görev olduğunu belirterek, çocuk ve ailesine sağlıklı günler diledi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.