32 kişiye mezar olmuştu: 5 kişiye hapis cezası verildi

6 Şubat depremlerinde Malatya'da 9'u aynı aileden 32 kişinin yaşamını yitirdiği Kasapoğlu Apartmanı davasında tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 5'ine hapis, 2'sine beraat verildi.

Haber Giriş : 25 Aralık 2025 07:25
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar S.İ, F.A ile taraf avukatları ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası istedi.

Sanık avukatları, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli depremde binanın ağır hasar görmesi nedeniyle illiyet bağının kesildiğini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar durumuyla ilgili istenen belgelerin gönderilmediğini, binanın hasar durumunun tam tespit edilemeden binanın ne şekilde yıkıldığının incelenmesinin eksik olacağını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan müteahhitler M.D, V.E. ile statik proje müellifi M.G'ye 15 yıl, belediye görevlileri A.Ö. ve M.B'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi, binanın altında iş yeri bulunan S.İ. ile mimar F.A'nın beraatine hükmetti.

Heyet, hapis cezası verilen sanıklar hakkında tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devam ederek adli hükümlerin uygulanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Kasapoğlu Apartmanı'nda 32 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar M.D, M.G, V.E. A.Ö, M.B, S.İ. ile F.A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

