Yaşam

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 22:58, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 23:29
Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresine olan ilgi devam ediyor.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Bu sezon Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 22 Aralık-27 Şubat 2026, Kars'tan 24 Aralık-1 Mart 2026 tarihleri arasında hizmet verecek.

Ekspres, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars ve Kars-Ankara parkuru yaklaşık 32 saatte tamamlanıyor.

Söz konusu turizmi canlandırmak için dün akşam saatlerinde Kars'a gelen tren, yolcuların bir gün konaklamasının ardından geri döndü.

Kars Tren Garı'ndan yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 21.05'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

