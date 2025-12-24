Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılından itibaren doğal gazda kademeli tarife uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, il bazında belirlenen tüketim sınırlarını aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturalarını maliyet üzerinden ödeyecek. Böylece, doğal gaz faturalarında da elektrik faturalarında olduğu gibi kademeli tarife dönemi başlayacak. Hanelerin tüketim miktarına göre faturalar artacak; sınırın altında kalanlar destekten yararlanmaya devam ederken, sınırı aşanlar destek kapsamı dışında kalacak.

Kademeli Tarife Uygulamasının Detayları

Yeni sistemde, şehirlerin iklim koşulları ve ortalama doğal gaz tüketimleri dikkate alınarak kota belirlenecek. Kış aylarının sert geçtiği şehirlerde daha yüksek tüketim kotası tanımlanacak, iklimin daha ılıman olduğu bölgelerde ise daha düşük sınırlar uygulanacak. Bu sayede, bölgesel farklılıklar gözetilerek adil bir tarife yapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Elektrik ve Doğal Gazda Benzer Sistem

Elektrik kullanımında yıllık 5 bin kilovatsaat sınırının aşılması durumunda aboneler daha yüksek faturalarla karşılaşmıştı. Benzer şekilde, doğal gazda da belirlenen tüketim limitinin üzerine çıkan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve daha yüksek bedel ödeyecek.

Bakan Alparslan Bayraktar'ın Açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kademeli tarife uygulamasında doğal gaz tüketiminin şehirden şehre önemli farklılıklar gösterdiğini belirtti. Her il için aylık ortalama tüketim değerleri belirlenecek ve bu ortalamanın belirli bir oranın üzerinde aşılması durumunda aboneler destek grubundan çıkarılacak.

Ankara'da aylık ortalama tüketim 180 metreküp

Erzurum'da ise 200 metreküpün üzerinde

Bakan Bayraktar, ortalama tüketimin yüzde 50 üzerinde kullanım yapan abonelerin destekten yararlanamayacağını, uygulamanın başlaması halinde abonelerin yüzde 84'ünün faturasında herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

Tüketim Dağılımı ve Etkilenen Aboneler

Açıklamalara göre, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 16'sı belirlenen sınırın üzerinde tüketim yapıyor ve bu kesim toplam doğal gaz tüketiminin neredeyse yarısını oluşturuyor.



