İstanbul'da metro arızası: Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç istasyonu civarındaki elektrik hattında kıvılcımların çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerindeki çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken, Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.