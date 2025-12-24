Traktörle geziye çıkan arkadaşlar sahilde kaza yaptı: 1 ölü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kumköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet Tosun ile arkadaşları Baran Say ve Hasan Can Güler traktörle sahilde gezintiye çıktı. Mehmet Tosun'un kontrolünü yitirdiği 07 CAY 227 plakalı traktör devrildi. Hasan Can Güler traktörden atlayıp kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Baran Say ise ilk ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Tosun'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından morga konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.