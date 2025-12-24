Yürek ısıtan görüntü: Temizlik yapılan koridorda çoraplarıyla yürüdü!
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, okulun güvenlik kamerasına yansıyan duyarlı hareketiyle takdir topladı. Koridorun yeni silindiğini fark eden küçük öğrenci, temizlik görevlisinin emeğini korumak için ayakkabılarını çıkarıp sınıfına kadar çoraplarıyla yürüdü. Emek ve çevre bilincinin en saf halini sergileyen Gülçin Miray, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından ödüllendirildi.
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman'ın sergilediği duyarlı davranış, görenlerin yüreğini ısıttı.
Okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark eden Karaman, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını eline aldı. Çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüyen küçük öğrenci, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyerek sınıfa girdi. Bu anlamlı anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, Karaman'ın emeğe ve çevreye duyduğu saygı örnek gösterildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, küçük yaşta sergilenen bu bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini belirterek Gülçin Miray Karaman'ı tebrik etti.