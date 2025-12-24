Yürek ısıtan görüntü: Temizlik yapılan koridorda çoraplarıyla yürüdü!

Çalıca Ortaokulu öğrencisi Gülçin Miray Karaman, temizlik yapılan koridoru kirletmemek için ayakkabılarını eline alıp çoraplarıyla yürümesiyle takdir topladı.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman'ın sergilediği duyarlı davranış, görenlerin yüreğini ısıttı.

Okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark eden Karaman, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını eline aldı. Çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüyen küçük öğrenci, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyerek sınıfa girdi. Bu anlamlı anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, Karaman'ın emeğe ve çevreye duyduğu saygı örnek gösterildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, küçük yaşta sergilenen bu bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini belirterek Gülçin Miray Karaman'ı tebrik etti.