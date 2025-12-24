Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın ve annesi öldü

Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.