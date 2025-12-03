DASK tırı İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DASK tırı İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığını artırmak amacıyla yola çıkan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tırı 8 Aralık'ta Silivri'den başlayarak İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan 6 aylık tur gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 20:35, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 20:43
Yazdır
DASK tırı İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye genelinde yüzde 100 sigortalılık" vizyonu doğrultusunda yürütülen ve 2023'te başlatılan "DASK Tırı Yollarda" projesi kapsamında DASK tırı, 36 ilin 43 farklı noktasına misafir olarak binlerce vatandaşa doğrudan ulaşmayı başardı. Projenin 6. etabı ise aralık ayında İstanbul'da başlayacak.

Yoğun nüfusu ve geniş konut stokuyla İstanbul, deprem bilinci ve sigortalılık farkındalığının yüksek önem taşıdığı bir il olarak öne çıkıyor. Olası Marmara depremi riski ve yüksek nüfus yoğunluğu dikkate alındığında İstanbul'da yürütülecek çalışmaların hem il genelinde hem de ülke genelinde farkındalık düzeyine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Sigortalılık bilinci artırılacak

Bu nedenle DASK, projenin yeni etabında İstanbul'u stratejik bir başlangıç noktası olarak belirledi. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak DASK tırı aracılığıyla sigortalılık bilincini artırmayı ve afet farkındalığının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Altı ay boyunca meydanlarda, sahil alanlarında ve yoğun ziyaretçi akışının olduğu noktalarda konumlanacak mobil ofiste vatandaşlara Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin bilgilendirici içerikler sunulurken, merak edilen sorular DASK uzmanları tarafından yanıtlanacak. Ayrıca, DASK tırında yer alan sanal deprem deneyimiyle katılımcılar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken adımları uygulamalı olarak öğrenebilecek.

Aralık 2025 programı kapsamında DASK tırı, 8 Aralık'ta Silivri, 9 Aralık'ta Çatalca, 10 Aralık'ta Büyükçekmece, 15 Aralık'ta Beylikdüzü, 16 Aralık'ta Esenyurt, 17 Aralık'ta Arnavutköy ve 18 Aralık'ta Başakşehir ilçelerini ziyaret edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber