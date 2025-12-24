Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'

İş dünyası temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuna açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özellikle gelir vergisi dilimlerinin son yıllarda yaşanan kayıpları telafi edecek biçimde güncellenmesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, bu düzenlemenin brüt ücret ile net gelir arasındaki farkı makul seviyelere çekerek yıllık toplam net ücrette artış sağlayacağını ifade etti.

Avdagiç, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni teşvikler önemli"

Bu dönemde primlerini düzenli ödeyen işverenlerin daha fazla teşvik edilmesinin faydalı olacağını dile getiren Avdagiç, "İşveren Sigorta Prim Teşviki'nin 2026 yılı Ocak ayından itibaren 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılması gibi uygulamalar işverene ek maliyetler oluşturacaktır. Bu noktada yeni teşvikler önemlidir. Bu, hem işverenin istihdam kabiliyetinin korunması hem de çalışanın refahının desteklenmesi bakımından değer taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

"Devlet desteğinin artırılması, işverenlerin üzerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletti"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise yüzde 27 oranındaki asgari ücret artışının, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde enflasyonla mücadele sürecinin bir parçası olarak sosyal dengeyi gözeten bir adım olduğunu ifade etti.

Aydın, net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükseltilen devlet desteğinin, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın ve mevcut ekonomi yönetiminin sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Enflasyonun gerilediği, verimliliğin arttığı ve öngörülebilirliğin güçlendiği bir ekonomik ortamda ücret artışlarının daha sürdürülebilir ve kalıcı sosyal refah üreten bir yapıya kavuşacağına dikkat çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte kayıt dışılığın azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması ile işveren üzerindeki maliyet baskılarının dengelenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle devlet desteğinin artırılması, işverenlerin üzerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletirken, üretim ve istihdamın devamlılığı açısından olumlu bir katkı sunmaktadır. Ancak bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için enerji, finansman ve vergi başta olmak üzere üretim maliyetlerini düşürücü ilave adımların da eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ASKON olarak çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyabildiği ve ekonomimizin sürdürülebilir şekilde büyüdüğü bir dengeyi önemsiyoruz. Açıklanan asgari ücret artışının ve devlet desteklerinin ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız ve tüm çabalarımız için hayırlısı olmasını temenni ediyoruz."