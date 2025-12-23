Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık Bakanlığı'nın 2025/5 tercihleri ile atadığı 15 bin 247 sağlık personeli, 14 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından büyük bir belirsizliğin içine düştü. Atama sonuçlarının üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen adaylar hala göreve başlatılmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 16:14, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 16:15
Sağlık Bakanlığı'na 2025/5 tercihleri ile 15 bin 247 sağlık personeli atanmıştı.
Sonuçlar da ÖSYM tarafından 14 Ekim'de açıklanmıştı.
Sonuçların üzerinden 2 aydan fazla süre geçti. Atananlar henüz göreve başlamadı.
Atanan Sağlık personeli daha fazla beklememeli. Göreve başlamalar yapılmalı.