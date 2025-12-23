Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar oldu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan ve tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık günü getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Cebeci ifadesinde geçmişte uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını söyledi. "Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" diyen Cebeci, yeniden kan testi ve saçından örnek alınmasını talep ederek daha sonra avukatıyla gelip bildiklerini anlatacağını ifade etti.

Cebeci'nin savcılıkta verdiği ek ifadesi şöyle:

"Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım.

"SAADETTİN SARAM İLE 2021 YILINDA ERKEK ARKADAŞIM OLARAK İLİŞKİ YAŞADIM"

THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık.

Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim"

SARAN'DAN SUÇ DUYURUSU



Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren isimler arasında olan Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ise sosyal medyada yayınlanan video ve görsellerin kendisine ait olmadığını, itibar suikastı yapıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

BEKÇİSİ SERBEST BIRAKILDI

Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alınmıştı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.