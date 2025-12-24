'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'

Karşılıklı yatırımların yanı sıra üçüncü ülkelerde ortak projeler çağrısı yapan Yılmaz, enerji dönüşümünün bölgesel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Azerbaycan ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını açıkladı. Yılmaz, iki ülke arasındaki güç birliğine dikkat çekerek "Bu stratejik dönüşümün başarıyla sürdürülmesi bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi. Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı'nın (AZPROMO) ortaklaşa düzenlediği 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda konuştu.

HEDEF 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Son yıllarda Azerbaycan'ın da büyük bir başarı grafiği ortaya koyduğuna, 2024 yılında yüzde 4,1 büyüme performansıyla bölgede öne çıkan bir ekonomi olduğuna dikkat çeken Cevdet Yılmaz, "Amacımız Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede Azerbaycan ile tercihli ticaret anlaşmamızı genişlettik ve 2024 yılında yürürlüğe girmesini sağladık. Bunun yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzalamanın olanaklarını araştırmak üzere bir çalışma başlatmış durumdayız" dedi.

ALTERNATİF ENERJİ STRATEJİK ÖNEMDE

Türkiye'den yatırımcıları Azerbaycan'a, Azerbaycanlı yatırımcıları da Türkiye'ye davet eden Yılmaz, "Lütfen daha fazla yatırım yapın, iş birliği yapın. Sadece karşılıklı yatırım yapmakla kalmayın, 3. ülkelerde de başka ülkelerde de ortak çalışmalar yapın. Karşılıklı yatırımlarımızı artıralım ama aynı zamanda 3. ülkelerde de birlikte yatırımlar gerçekleştirilelim" ifadelerini kullandı. Zengezur bağlantısının açılmasının Orta Koridor'un rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşıyacağına işaret eden Yılmaz, şunları dile getirdi: "Ekonominin çeşitlendirilmesi, tek bir ürüne dayalı olmaması da son derece doğru bir politika. Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak kardeş Azerbaycan ile her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu stratejik dönüşümün başarıyla sürdürülmesi bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır."

STA İÇİN YOĞUN MESAİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ettiklerini vurguladı. Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız" açıklamasını yaptı.

KARŞILIKLI YATIRIMDA İSTİKRAR

Azerbaycan Başbakanı Asadov, forumdaki konuşmasında, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Asadov, Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine 20 milyar doları aşkın, Türkiye'nin de Azerbaycan'a 18 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlatarak, "Karşılıklı yatırımlarımızı istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlıyız" dedi. Azerbaycan'da hayata geçirilen ekonomik reformlara, Karabağ'daki imar ve ihya çalışmalarına ve ülkedeki serbest ticaret bölgelerine değinen Asadov, Türk iş insanlarını Azerbaycan'daki serbest ticaret bölgelerinde daha aktif rol almaya çağırdı.



