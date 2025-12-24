Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek

Emekli aylıkları hesaplanırken kullanılan güncelleme katsayıları yeni yılda değişecek. Hesaplama enflasyon ve büyüme rakamları ile yapılıyor. Bu durum emeklilerin maaş hesaplamalarına yansıyor. Uzmanlar bu yıl emekli olmanın yüzde 2 ila 3 arasında avantaj sunacağını öngörüyor.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 11:07, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 11:08
Emekli aylıklarının hesaplanmasında temel kriterlerden biri olan güncelleme katsayısı, emeklilik planı yapan vatandaşlar için belirleyici olmaya devam ediyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu yıl emekli olmayı düşünenler için kritik tarihleri ve beklentileri değerlendirdi.

Emekli aylıkları hesaplanırken her yıl yeniden belirlenen "güncelleme katsayısı", enflasyon verileri ve büyüme oranları doğrultusunda şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik müracaat tarihine göre aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 30'luk farkın ardından, bu yılki durumun nasıl seyredeceği merak konusu oldu.

"Yüzde 30'luk bir fark beklemiyoruz"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, geçen yılki büyük farkın aksine bu yıl daha stabil bir tablo beklendiğini ifade etti.

Zengin, "Geçen yıl emeklilik müracaat tarihine göre emeklilik aylıklarında yüzde 30'luk bir fark oluşmuştu. Bu yıl böyle bir fark beklemiyoruz." dedi.

Güncelleme katsayısının yıllık TÜFE ile büyüme oranının yüzde 30'unun toplamından oluştuğunu hatırlatan Zengin, mevcut rakamların büyük oranda netleştiğini belirtti.

11 aylık enflasyon yüzde 29,74

Güncelleme katsayısını belirleyen temel verilerden biri olan enflasyon oranlarına dikkat çeken Zengin, şu bilgileri paylaştı;

Bu yıl 11 aylık enflasyon oranı şu anda belli ve yüzde 29,74 olarak gerçekleşti. Görünürdeki ihtimaller çerçevesinde, prim ödeme dönemlerine göre değişmekle birlikte, bu yıl emekli olanların 2026'ya kıyasla yüzde 2 ile 3 arasında daha fazla emekli aylığı alacağını öngörüyoruz.

Dilekçe için "kritik tarihler"

Hangi çalışan grubunun hangi tarihe kadar dilekçe vermesi gerektiğine dair detayları paylaşan Tarkan Zengin, 2025 yılı emeklisi sayılabilmek için şu tarihlerin altını çizdi:

Kamu İşçileri (Maaşını ayın 15'inde alanlar); 14 Ocak 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 2025 yılı emeklisi sayılacaklar. 15 Ocak ve sonrasında verilen dilekçeler 2026 yılı kapsamında değerlendirilecek.

Özel Sektör Çalışanları ve Maaşını ayın 1'inde alan kamu işçileri; Bu gruptaki çalışanların 2025 yılı avantajlarından yararlanabilmeleri için en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

Zengin, emeklilik planı yapanların bu tarihleri göz önünde bulundurarak karar vermelerinin, maaş hesaplamalarındaki küçük de olsa avantajları korumak adına önemli olduğunu vurguladı.

