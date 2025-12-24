Sosyal Medya Fenomeni Memurlara Disiplin Soruşturması

Başta öğretmenlik olmak üzere bir çok meslek grubunda, 657'e tabi Devlet memurları bir taraftan memurluk yaparken bir taraftan da bazen elde ettiği bilgileri bazen de kamu dışındaki bilgileri kullanarak sosyal medya fenomenliği yapmaktadırlar.

Kamu personelinin büyük bölümünün Devletin kendisine verdiği görevi yaparken çok az bir kesimin ise göreviyle ilgili çıkar sağlaması, menfaat elde etmesi uzun süredir amir memur ilişkilerinde sorun oluşturmaktadır. 10 bin ila 1 milyon arasında takipçiye ulaşan kimi kamu personelinin, Devlete hasretmesi gereken mesaisini genel olarak kendi kişisel ikbaline ayırdığı görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya fenomenliği yapan öğretmenler hakkında geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Benzer bir çalışmanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda da yapılması bekleniyor.

Mevcut soruşturmalarda bugüne kadar 657 sayılı Kanununun 28'nci maddesine yer alan "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz" hükmü bağlamında soruşturmalar yürütülmekte, tacir veya esnaf sayılmayı gerektirecek bir faaliyeti tespit edilmeyenlere disiplin cezası verilememekteydi.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığının, yeni disiplin soruşturmalarını 657 sayılı Kanunun 125/D bendinde yer alan ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası öngörülen "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak," fiili üzerinden yürüteceği belirtilmektedir.