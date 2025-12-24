Altın bir kez daha rekor tazeledi

Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri yükselişi destekledi. Altının ons fiyatı 4525 dolara yükselerek rekor tazeledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre altın, bu yıl art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, yılbaşından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazandı.

Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 6190 TL'yi gördü.

Gümüş'ün ons fyatı ise 72,175 doları gördü. Gümüş'ün TL fiyatı da 99,28 TL'ye yükseldi.