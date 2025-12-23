Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin yeni yılda yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 oranında artırılacağını duyurdu.

Haber Giriş : 23 Aralık 2025 12:40
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Yeni yılda karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında oranında artacak" dedi.

Yeniden değerleme oranı: Yüzde 25,49

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi

İstanbul'daki köprülerde ücretler arttı

Zamla birlikte İstanbul'un iki ana geçiş noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde otomobil geçiş ücreti 47 liradan yaklaşık 59 liraya yükselmiş oldu.

Hafif ticari araçlar için geçiş ücreti yaklaşık 75 lira olurken, motosiklet geçiş ücreti ise 25 lira seviyesine çıktı. Daha yüksek araç sınıflarında ise ücretler yüzlerce liraya ulaştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ne kadar olacak?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli geçiş noktalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsünde otomobil geçiş ücreti zam sonrası yaklaşık 100 lira olarak hesaplandı.

Hafif ticari araçlar için bu rakam 138 lira, motosikletler için ise 69 lira oldu.

Ağır tonajlı araçlarda ise geçiş ücretleri 600 liranın üzerine çıktı.

Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri

Türkiye'nin en yüksek geçiş ücretlerine sahip köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsünde zam sonrası otomobil geçiş ücreti yaklaşık 998 lira seviyesine ulaştı.

Hafif ticari araçlar için ücretler bin 200 liranın üzerine çıkarken, ağır vasıtalarda geçiş bedelleri binlerce lirayı buldu.

Motosiklet geçiş ücretleri ise her iki köprüde de yaklaşık 250-700 lira aralığında hesaplandı.

Otoyol geçişleri de zamdan etkilendi

Yapılan artış yalnızca köprülerle sınırlı kalmadı.

Ankara-Niğde, İzmir-Çeşme, Avrupa ve Anadolu otoyolları başta olmak üzere KGM'ye bağlı tüm otoyollarda geçiş ücretleri yüzde 25,49 oranında artırıldı.

Güzergah uzunluğuna ve giriş-çıkış noktalarına göre değişmekle birlikte, birçok hatta otomobil geçiş ücretleri yüzlerce liraya ulaştı.

