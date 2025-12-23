'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'

Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş yapacaktır. IMF'nin yaptığı tahminler ışığında bu yıl nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 12:48, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 12:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası tarafından yapılan sınıflandırmaya göre Türkiye'nin bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş yapacağını belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Türkiye bu yıl nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomisi olacak. Yılmaz, bu açıklamaları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumunda yaptı. Forum, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ile Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) tarafından ortaklaşa düzenlendi. Yılmaz, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Ekonomik Performansı ve Hedefleri

Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve 2023 yılının ilk dokuz ayında yüzde 3,7 büyüme kaydettiğini açıkladı. Tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen, milli gelirin bu yıl 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor. Kişi başına milli gelirin ise 17 bin doların üzerine çıkacağı ve 18 bin dolara yaklaşacağı öngörülüyor. Son 23 yılda alt orta gelirden üst orta gelire yükselen Türkiye'nin, bu yıl yüksek gelirli ülkeler ligine adım atması bekleniyor.

Ticaret ve Yatırımda Türkiye-Azerbaycan İş Birliği

Türkiye'nin ihracatı, küresel zorluklara rağmen artmaya devam ediyor ve yıllıklandırılmış rakamlara göre 271 milyar dolara yaklaştı. Azerbaycan ile ikili ticaretin geçen yıl 8 milyar dolara ulaştığı, hedefin ise 15 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu hedef doğrultusunda tercihli ticaret anlaşması genişletildi ve 2024 yılında yürürlüğe girdi. Ayrıca, serbest ticaret anlaşması olanaklarının araştırılması için çalışmalar başlatıldı.

Karşılıklı Yatırımlar ve Müteahhitlik Projeleri

  • Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan doğrudan yatırımlar yaklaşık 18 milyar dolar.
  • Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlar ise 21 milyar dolara yaklaştı.
  • Türk müteahhitleri Azerbaycan'da bugüne kadar 21 milyar dolar değerinde 558 projeye imza attı.

Cevdet Yılmaz, karşılıklı yatırımların artırılması ve üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Enerji Sektörü

Zengezur bağlantısının açılması, Orta Koridor'un rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yılmaz, Azerbaycan'ın enerji sektöründeki dönüşümünü takdirle karşıladıklarını belirterek, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin önemine dikkat çekti. Petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve ekonominin çeşitlendirilmesi stratejisinin doğru bir politika olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu alanda Azerbaycan ile her türlü iş birliğine hazır olduğu ifade edildi.

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun Katkısı

Cevdet Yılmaz, farklı sektörlerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine, bölgenin istikrarına ve refahına katkı sağlamasını temenni etti.


