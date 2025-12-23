Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu?

Haftalardır süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları sona erdi. Bakan Vedat Işıkhan, 2026 yılı için asgari ücretin net 28 bin 75 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre brüt ücret 33 bin 30 liraya yükselirken, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 38 bin 892 lira oldu. Ayrıca, işverene sağlanan asgari ücret desteği de 1.270 liraya çıkarıldı.

Haber Giriş : 23 Aralık 2025 22:57, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 22:56
Türkiye'nin haftalardır kilitlendiği asgari ücret maratonu tamamlandı.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

İşverene maliyeti 40 bin TL'nin altında kaldı

Yaptığımız hesaplamalara göre brüt olarak 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 38 bin 892,83 TL oldu.

2026 asgari ücretinde yüzde 14'lük işçi SGK primi 4 bin 624,20 TL olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi 330,30 TL olarak kaydedildi.

İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL'ye çıkarıldı.

