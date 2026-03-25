Mardin'de kardeş cinayetinde tutuklama

İlçeye bağlı Derecik Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Ergin Karçı ile ağabeyi Erol Karçı arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Ergin Karçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Erol Karçı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Ergin Karçı'nın Antalya'da yaşadığı ve bayram tatili için memleketine geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.