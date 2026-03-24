Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Yenidoğan çetesi' davasının duruşması yarına ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 17:40, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 17:49
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı, 23 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, banka hesaplarında ve telefon görüşmelerinde yasa dışı bir durum olmadığını savundu.

İstanbul'da bebek yoğun bakım sorunu olduğunu, bebekleri öldürmek için hastaneye yatırmadıklarının ortaya çıktığını ifade eden Sarı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının tehdit edildiği iddiasının da "yenidoğan çetesi" olduğuna dair algı oluşturmak için kullanıldığını ve medya önünde linç edildiklerini öne sürdü.

Sarı, ortada suç örgütü olmadığını, iftiraya uğradıklarını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Zeki Ötünç de bebek katili olmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

Bazı tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a erteledi.

