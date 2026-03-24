Futbolcu Kaan Kundakçı cinayeti: İzzet Yıldızhan da tutuklandı

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın cenazesi dün memleketi Sakarya'da toprağa verilmişti.

Polis, cinayetin failinin Diyarbakır Spor'un eski başkanı ve BİLKA, CBK YACHTS ve BİLPET'in sahibi Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu belirledi.

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K.'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K.'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.