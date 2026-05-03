Gaziantep'te 4 ilçede bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
Gaziantep'te öğleden sonra sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu.
Gaziantep Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan 39 okul hafif hasar(çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bu ilçelerde bulunan bazı okullarda yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Okulların isimleri, valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılırken, listede adı bulunmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.
Kaymakamlıklarım aldıkları ek tedbirlerin sosyal medya hesaplarından ayrıca duyurulacağı belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar(çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara. Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) May 3, 2026