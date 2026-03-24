Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı 80 lirayı aştı.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapıldı. 20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
Aynı şekilde benzinde de fiyat artışı yaşadı. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulandı.
Benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş oldu.Benzin ve motorine indirim geliyor
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul'da 77,65 TL'ye, Ankara'da 78,77 TL'ye, İzmir'de ise 79,05 TL'ye yükseldi. Doğu illerinde motorin 81 liraya, benzin ise 66 liraya yaklaştı.
Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul'da 62,96 TL, Ankara'da 63,94 TL ve İzmir'de 64,23 TL seviyelerine çıktı.