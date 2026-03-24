Benzin ve motorine indirim geliyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı. Dünya petrolünün yüzde 30'a yakını Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek savaş nedeniyle mümkün olmuyor ve bu da arz kesintileri nedeniyle fiyatlara olumsuz yansıyor.

Petrol fiyatlarının dengesiz seyretmesi ve yükseliş trendinde olması akaryakıt fiyatlarına olağanüstü hareketlilik getirdi. Motorin 81 liraya yaklaştı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak.

İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca veriliyor.