42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 18:55, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 19:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Milletçe etle tırnak gibiyiz. Bu topraklarda yaşadığımız müddetçe sıkılmış bir yumruk misali tek yürek tek bilek olmaya devam edeceğiz. Rabbimden niyazım bizleri bölgemizde silah seslerinin duyulmadığı, bayramların bayram gibi yaşandığı o günlere kavuşturmasıdır.

Bayramın 3. günü Katar'dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı. kazada şehit olan binbaşımıza ve ASELSAN çalışanlarımıza rahmet diliyorum.

Nevruz'u bahane ederek milletin sinir uçlarıyla oynayanlarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere zarar veren hiçbir eyleme de izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye'yi baltalamak isteyen girişimler gereken cevabı alacaktır.

Önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.

Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir. Şiddetin, kinin, nefretin diline teslim olmayacak, bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz.

Küresel sistem köklü değişiklik yaşıyor. Değişim aktörler arasındaki çekişmeyi kızıştırdı. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir.

Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe akademik çalışmalara konu olan bir başarı hikayesidir. İnsansız hava araçlarından füzelere, savaş gemilerinden zırhlı araçlara kadar yerli ve milli imkanlarla büyük işler başardık. Güvenlik paradigmasında devrim yaptık. Türkiye'nin güvenlik çemberini hudutlarımızın ötesine kadar genişlettik.

Türkiye doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen nadir ülkelerden biridir. Devlet aklından söz ettiren ülkeyiz. Hiçbir zaman oyuna gelmedik, yine tuzaklara düşmeden süreci yönetiyoruz.

Savaş İsrail'in savaşı ama ceremesini tüm dünyada 8 milyar insan ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşıdır. Netanyahu'nun katliam şebekesi artık durdurulmalı. Daha fazla kan dökülmeden bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli.

Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke İsrail'in ateşine odun taşımamalıdır. Türkiye barış ve istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir.

