Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,34 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 17:21, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,3200
|44,3210
|44,3470
|44,3480
|Avro
|51,4380
|51,4390
|51,4110
|51,4120
|Sterlin
|59,4940
|59,5040
|59,3970
|59,4070
|İsviçre frangı
|56,3650
|56,3750
|56,1550
|56,1650
|ANKARA
|ABD doları
|44,2900
|44,3700
|44,3170
|44,3970
|Avro
|51,3980
|51,4780
|51,3710
|51,4510
|Sterlin
|59,4340
|59,6440
|59,3370
|59,5470