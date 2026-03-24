Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisini açığa aldı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları tespit edildi.

Tapu personeli yetkisiz sorguyu itiraf etti

Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar A., ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

"Kandırıldığımı görevden uzaklaştırılınca anladım"

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar A., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek "Böyle bir suça bilerek karışmadım" dedi. Şüpheli ayrıca, "Ayşeğül K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım" ifadesini kullandı. Şüpheli Diyar A. ifadesinde, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" dedi ve "CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Özgür Özel 12 demişti, 4 adet tapu kaydı çıkmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği toplam 12 adet tapu kaydını (taşınmaz) gündeme getirmişti. Ancak kayıtlarda Bakan Akın Gürlek'in 4 adet tapu kaydı çıkmıştı.