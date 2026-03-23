Bakan Gürlek'ten kamuoyunu doğru bilgilendiren gazetecilere teşekkür

Adalet Bakanı Gürlek'ten , "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu işleyenlere 'ince' gönderme.



Bakan Gürlek yalan haberi alışkanlık haline getiren gazetecilere ders niteliğinde bir paylaşım yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın kuruluşlarında yargı muhabiri olan isimleri makamında kabul ederek bayramlarını tebrik etti. Now TV, Sözcü TV, Nefes gibi muhalif basın kuruluşlarından muhabirlerin de davetli olduğu bayramlaşma sonrası Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamuoyunu doğru bilgilendirme vurgusu dikkat çekti.



Bakan Gürlek mesajında şöyle dedi:



"Adalet Bakanlığımızın çalışmalarını ve faaliyetlerini yakından takip eden yargı muhabirleriyle bayramlaştık.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine sağladıkları katkıları ve özverili çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."



ARI YANILTICI BİLGİDEN GÖZALTINA ALINDI



Bilindiği üzere önceki gün Birgün Muhabiri İsmail Arı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, muhalif bazı gazeteciler gazetecilik güzellemesi ile Arı'nın gerçeğe aykırı haberlerini savunmuştu.

Gazeteci İsmail Arı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, yaptığı bir yayın sebebiyle gözaltına alındı. Arı, yaptığı yalan haberlerle gündemde olan bir isim.